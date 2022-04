Sowohl die Werft als auch der Personaldienstleister aus Emden wehrten sich am Mittwoch erneut gegen Vorwürfe. So wies Werft-Sprecher Peter Hackmann in einem Artikel der „tageszeitung“ Schilderungen von Augenzeugen und Rettungskräften zu den Zuständen in dem Unglückshaus zurück. Die Vorwürfe seien „schlicht falsch“ und „völliger Unsinn“.

N ach dem Feuertod zweier rumänischer Werkvertragsarbeiter, die auf der Papenburger Meyer Werft tätig waren, stehen Dumpinglöhne in der Kritik. Was sagen Sie dazu?

Demgegenüber bestätigte der Papenburger Arzt Volker Eissing im NDR die Zeugenaussagen, über die auch unsere Zeitung berichtet hatte. Der Mediziner war am Samstag zu dem brennenden Haus gerufen worden. Wie Eissing bekräftigte, hätten allein im Wohnzimmer des Hauses 13 Betten „dicht an dicht“ gestanden.

Nein. Wir brauchen dringend eine rechtliche Eingrenzung dieses ausufernden Werkvertragsarbeitnehmerwesens. Und die dritte Regelung, die wir dringend brauchen, muss lauten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Egal, ob jemand fest beschäftigt ist oder befristet. Das haben wir Anfang 2011 bereits von der Regierung gefordert. All das können wir ohne Europa, aber CDU/CSU und FDP haben das die letzten vier Jahre immer wieder abgelehnt. Wir brauchen einen Richtungswechsel in der Arbeitsmarktpolitik: Wir müssen endlich wieder etwas dafür tun, dass nicht die miesesten Arbeits- und Entlohnungsbedingungen Grundlage unserer Marktwirtschaft werden.

Der Vorfall ist schrecklich, und es ist schlimm, dass es solche menschlichen Kata-strophen geben muss, damit wir darüber reden, wie unser Arbeitsmarkt inzwischen außer Rand und Band geraten ist. Ich erwarte, dass die Meyer Werft das Leiharbeitsunternehmen, das diese Tragödie mit zu verantworten hat, sofort aus ihren Verträgen nimmt. Denn es kann nicht sein, dass das Unternehmen, das Menschen zu so unwürdigen Bedingungen unterbringt – es erinnert ja an die Methoden des Manchesterkapitalismus –, dass diese Firma weiter Aufträge bekommt. Ich bin auch dafür, dass wir die zuständigen staatlichen Stellen einschalten, damit die prüfen, ob dem Leiharbeitsunternehmen die Gewerbeerlaubnis entzogen werden kann. Solche Unternehmen müssen einfach wissen, dass sie in Deutschland keine Genehmigung mehr bekommen, um wirtschaftlich tätig zu sein.

Das sind einfach nicht die Wählergruppen von Frau Merkel. Wenn es sich um deutsche Arbeitnehmer handelt, die das alles ja auch erleben, haben die oft die Hoffnung aufgegeben, dass sich die Politik überhaupt um sie kümmert. Die gehen nicht zur Wahl. Und Frau Merkel weiß das. Ihr wird zwar immer unterstellt, sie gebärde sich wie eine Sozialdemokratin. In Wahrheit tut sie das nur in Reden. Im praktischen Handeln interessiert sie sich nicht für diese Zustände. Ihr fehlt jede soziale Empathie für diese Menschen. In der Union – und in der FDP noch viel mehr – herrscht immer noch die Vorstellung, dass ein Markt alles selber regeln soll und dass der Staat sich bitte raushalten soll. Genau das tut der Markt aber nicht.

Was passiert stattdessen?

In einem Teil unserer Wirtschaft setzt sich am Ende immer mehr der durch, der die schlechtesten Arbeitsbedingungen hat. Arbeit und berufliche Leistung sollen soziale Sicherheit schaffen. Heute gilt das für Millionen von Arbeitnehmern nicht mehr. Das ist übrigens auch sehr ungerecht den vielen fairen Arbeitgebern gegenüber. Denn wer sich anständig verhält, ist in diesem System am Ende der Dumme.

Wenn Rot-Grün die Bundestagswahl gewinnt, werden Sie also gegen Lohndumping vorgehen.

Mit Sicherheit. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Mir geht es nicht darum, dass man Unternehmen ihre Flexibilität raubt. Aber ich will nicht, dass die Flexibilität für Unternehmen dazu missbraucht wird, menschenunwürdige Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Wie viele Menschen arbeiten unter diesen Bedingungen?

Genaue Zahlen gibt es nicht, aber die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass inzwischen jeder fünfte Arbeitnehmer in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt ist, also entweder in Leih- und Zeitarbeit oder bei schlechter Bezahlung oder beides. Das ist etwas, was es in Deutschland in der Vergangenheit nicht gab. Unsere Eltern und Großeltern und auch meine Generation sind noch in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass, wer fleißig ist und sich anstrengt, dafür auch fair behandelt wird. Das ist ja auch die Grundlage der Leistungsbereitschaft unseres Landes. Und das ist zunehmend außer Kraft gesetzt. Jeder zweite neue Arbeitsplatz, den junge Leute vorfinden, ist befristet. Wir jammern darüber, dass junge Leute zu wenig Kinder kriegen, aber wie soll das funktionieren mit Familie und Kindern, wenn die jungen Menschen nach Ausbildung oder Studium nicht mal einen festen Arbeitsplatz angeboten bekommen? Da sieht man eben, dass der Arbeitsmarkt richtig in Schieflage geraten ist.

Schieflage ist ein gutes Stichwort: Die sehen viele auch beim Datenschutz. Hat Bundeskanzlerin Angela Merkel wirklich nichts von den US-Spähprogrammen gewusst?

Frau Merkel und die Bundesregierung haben einfach nicht die Wahrheit gesagt. Natürlich wusste auch der deutsche Geheimdienst, was die Amerikaner da tun. Es wäre ja schlimm, vielleicht sogar noch schlimmer, wenn Frau Merkel das nicht wüsste, denn sie ist ja für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig. Wenn Frau Merkel so weitermacht, dann könnte es in Deutschland bald auch Strafanzeigen gegen das Kanzleramt geben, denn was der Geheimdienst unter Billigung des Kanzleramtes dort getan hat, ist ein Verstoß gegen unsere Verfassung und nach § 202a ff. des Strafgesetzbuches strafbar. Das ist eben kein diplomatisches Problem oder irgendein „Schlapphut-Skandal“ der Geheimdienste. Es geht um eine flächendeckende Überwachung der Bundesbürger. Und neben der Aufklärung, was überhaupt geschieht, geht es auch darum, neue Regeln durchzusetzen. Die wichtigste Frage ist doch: Wie schützen wir die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen im digitalen Zeitalter, und wie schaffen wir eine neue Balance zwischen Sicherheit und Freiheit? Deutschland könnte die politischen und technischen Antworten entwickeln und zu einem Exportprodukt machen. Warum verpflichten wir nicht jedes Unternehmen, das Daten in Deutschland verarbeitet, zur Datenverschlüsselung? Allein der Schutz des geistigen Eigentums unserer Forscher und Unternehmen erfordert das doch. Die Briten geben ja sogar zu, dass sie Wirtschaftsspionage betreiben.

Wer soll eine Anzeige machen?

Jeder kann das machen. Ich erwarte im Übrigen, dass die Generalbundesanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren prüft. Und zwar gegen die britischen und amerikanischen Geheimdienste und auch gegen mögliche Helfershelfer in den deutschen Diensten. Und wenn Personen bekannt sind, dann müssen sie vernommen und gegebenenfalls auch am Verlassen des Landes gehindert werden. Eigentlich geht es nur darum, dass der Rechtsstaat ohne Ansehen der Person oder der Herkunft seine Arbeit macht. Man muss den Verdacht haben, dass sich die Bundesregierung nicht traut, deutsches Recht durchzusetzen. Ich erwarte aber von der Bundeskanzlerin, dass sie deutsche Interessen auch gegenüber Amerika vertritt und nicht die Interessen des amerikanischen Geheimdienstes in Deutschland.