52 Millionen Menschen in Deutschland werden zur Sozialwahl aufgerufen. Foto: dpa up-down up-down Unterlagen in der Post Sozialwahl 2023: Warum Sie wählen gehen sollten Von dpa | 20.04.2023, 15:07 Uhr

Wer in den kommenden Tagen den Briefkasten öffnet, findet darin höchstwahrscheinlich Wahlunterlagen: Die Sozialwahl 2023 steht an. Was sich dahinter verbirgt und was Sie mit Ihrer Stimme bewirken können.