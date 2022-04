Geldscheine FOTO: Patrick Pleul Ministerium Sozialfonds: Wenig neue Anträge, aber neun Millionen Euro Von dpa | 14.04.2022, 17:19 Uhr | Update vor 11 Min.

Der in der Corona-Krise eingerichtete Sozialfonds in Mecklenburg-Vorpommern steht seit einigen Monaten nahezu still. Dabei könnten aus dem 20 Millionen Euro schweren Fonds noch rund 9 Millionen Euro beantragt werden. Im vergangenen halben Jahr seien lediglich 83 Anträge gestellt worden, teilte das Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.