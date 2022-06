Schneider fragte: „Wollen wir wirklich junge Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen haben, die vielleicht gar keine Lust auf den Job haben und die gar nicht die persönlichen Voraussetzungen dafür mitbringen?“ Er betonte zugleich: „Wir brauchen hier engagierte Freiwillige und gut ausgebildete Fachkräfte. Darauf sollte man sich konzentrieren.“

Schneider bezeichnete es als durchaus wünschenswert, „allen jungen Menschen Erfahrungen im Sozialen zukommen lassen“. Wenn man dies erreichen wolle, so sei dies aber über die schulischen Curricula und über Praktika zu lösen „und nicht durch einen aufgesetzten Pflichtdienst“.

Wie Steinmeier sich die Pflichtzeit vorstellt

Steinmeier hatte in der „Bild am Sonntag» angeregt, über die Einführung einer „Pflichtzeit“ zu reden. Es müsse kein Jahr sein. „Da kann man auch einen anderen Zeitraum wählen.“ Diese Zeit könnte bei der Bundeswehr geleistet werden, aber genauso gut bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften, so der Bundespräsident.

