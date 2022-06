„Zu viele Jugendliche ohne Schulabschluss“

Fahimi fügte hinzu, das Problem vieler junger Menschen sei doch nicht, “dass sie nicht bereit wären, etwas für die Gesellschaft zu tun”. Ihre berechtigte Frage laute vielmehr: “Wie viel Unterstützung bekommen sie umgekehrt von der Gesellschaft für ein selbstbestimmtes Leben?!” Die Gewerkschafterin kritisierte in diesem Zusammenhang: “Wir entlassen viel zu viele Jugendliche ohne Schulabschluss.” Es gebe nach wie vor auch viel zu viele junge Erwachsene ohne Berufsabschluss. “Sie alle fragen sich zu recht, ob die Gesellschaft genug für sie tut. Das sollten wir zuerst beantworten, bevor wir sie in die Pflicht nehmen”, so Fahimi.

Mit einer Pflichtzeit können nach Einschätzung von Steinmeier die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden: „Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein“, hatte der Bundespräsident der „Bild am Sonntag“ gesagt. Er betonte: „Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn.“

Wie Steinmeier sich die Pflichtzeit vorstellt

Geleistet werden sollte die Pflichtzeit nach Steinmeiers Vorstellung bei der Bundeswehr, bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften. Obwohl der Bundespräsident allgemein von einer Pflichtzeit sprach, also nicht explizit junge Leute adressierte, wurde sein Vorstoß von vielen so ausgelegt.