Sowjetisches Ehrenmal FOTO: Wolfgang Kumm Russischer Angriffskrieg Sowjetisches Ehrenmal in Berlin beschmiert Von dpa | 08.04.2022, 09:23 Uhr | Update vor 38 Min.

„Death to all Russians“: Es sind Parolen, die sich gegen den Krieg in der Ukraine und an den russischen Führer Wladimir Putin richten - aber wer hat sie geschrieben?