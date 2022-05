Für die Busse der Sylter Verkehrsgesellschaft gilt das 9-Euro-Ticket bereits früher. FOTO: imago images/Manfred Segerer (Archivbild) In Bussen der SVG Insel geht Sonderweg: Warum das 9-Euro-Ticket auf Sylt schon früher gilt Von Nils Leifeld | 20.05.2022, 14:24 Uhr

Am Freitag hat der Bundesrat den Weg freigemacht für das 9-Euro-Ticket. Während es in den meisten Teilen Deutschlands ab dem 1. Juni gilt, geht die Nordseeinsel Sylt einen Sonderweg. Hier ist das Ticket in den Bussen der Sylter Verkehrsgesellschaft bereits früher nutzbar.