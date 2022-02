Daniel Günther (CDU) FOTO: Marcus Brandt Politik Sonderfonds über 2,5 Millionen für Schäden durch Orkantief Von dpa | 22.02.2022, 17:06 Uhr | Update vor 4 Std.

Orkantief „Zeynep“ hat in Schleswig-Holstein Schäden angerichtet. Das Land stellt nun bis zu 2,5 Millionen Euro an Hilfen bereit. Sie sollen auch genutzt werden, um die Strände für die Tourismussaison in gute Verfassung zu bringen.