Krieg in Osteuropa Solidarität mit der Ukraine: Größere Demo in Düsseldorf

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine demonstrieren Tausende auch in Nordrhein-Westfalen für Frieden. Am Samstag will man in Düsseldorf erneut Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen.