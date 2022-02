Düsseldorf FOTO: Mark Hermenau Solidarität Brandenburger Tor leuchtet in ukrainischen Farben Von dpa | 23.02.2022, 21:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Das Brandenburger Tor in Berlin leuchtet in den Farben Gelb und Blau. Auch in anderen Städten fanden Solidaritätsbekundungen statt.