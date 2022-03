Erneuerbare Energien FOTO: Daniel Bockwoldt Energien Solar-Stromproduktion in MV: Grüne fordern Tempo bei Ausbau Von dpa | 07.03.2022, 18:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Grünen drängen die rot-rote Landesregierung, den Ausbau der Solarenergie in Mecklenburg-Vorpommern endlich voranzutreiben. „Solarenergie kostet uns nur die Mühe, sie einzusammeln. Wir haben durch die hohe Sonnenscheindauer besonders in der Küstenregion beste Voraussetzungen, sie viel stärker zu nutzen“, sagte der Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Montag in Schwerin. Für die Landtagssitzung am Donnerstag kündigte er einen Antrag dazu an.