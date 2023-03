Was könnte man bei einem neuen Namensrecht alles aus dem Doppelnamen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann machen? Foto: dpa up-down up-down Doppelnamen-Gesetz und „Meshing“ Machen Sie sofort einen Witz über den Namen dieser Frau! Eine Kolumne von Daniel Benedict | 25.03.2023, 12:00 Uhr

Die Koalition diskutiert über ein neues Doppelnamen-Gesetz und das sogenannte „Meshing“, das Verschmelzen von Namen also. Und sofort lacht das ganze Land über Namen! Was ist aus der alten Regel „Never joke with names“ geworden?