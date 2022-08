Nachdem ein Mann in Mannheim nach einer Polizeikontrolle im Mai 2022 verstorben war, protestierten mehrere hundert Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. FOTO: dpa/Boris Roessler up-down up-down Vorfälle in 2021 und 2022 So viele rassistische Verdachtsfälle gibt es bei der norddeutschen Polizei Von Svana Kühn | 11.08.2022, 14:34 Uhr

Die tödlichen Schüsse auf einen Schwarzen Teenager in Dortmund haben die Debatte über Rassismus bei Polizisten neu entfacht. So viele Verdachtsfälle wurden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gemeldet.