Was können insbesondere junge und angestellte Lehrer an den Schulen der Schulstiftung im Bistum Osnabrück erwarten? Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Schulstiftung informiert über Verbeamtung Wie viele Beamtenstellen fallen weg? So geht es weiter an den Schulen im Bistum Osnabrück Von Stefanie Witte | 24.03.2023, 07:34 Uhr

In den vergangenen Monaten rumorte es heftig an den Schulen im Bistum Osnabrück. Die Kirche hatte angekündigt, Pensionsrückstellungen für verbeamtete Lehrer einsparen zu wollen. Nun könnte alles nicht so schlimm werden, wie mancher befürchtete.