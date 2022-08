Viele Öl- und Gaskonzerne streichen momentan weltweit enorme Gewinne ein. So besteuern andere Länder die Übergewinne. Foto: IMAGO/Jörg&Nicole Krauthöfer up-down up-down Großbritannien, Spanien, Italien So funktioniert die Übergewinnsteuer in anderen europäischen Ländern Von Flora Hallmann | 30.08.2022, 15:06 Uhr

Eine Übergewinnsteuer scheint in Deutschland in weiter Ferne zu liegen, besonders in der FDP gibt es massiven Widerstand. Andere europäische Länder wie Spanien und Großbritannien haben allerdings längst eine Übergewinnsteuer eingeführt. So funktioniert sie.