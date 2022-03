Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Fallzahlen Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter Von dpa | 05.03.2022, 18:56 Uhr | Update vor 46 Min.

Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Samstag 3827 neue Ansteckungen, das waren 1310 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche.