RKI-Zahlen Sieben-Tage-Inzidenz steigt in MV auf 2490 Von dpa | 19.03.2022, 17:48 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag weiter um 16 auf 2490 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, kamen 4274 Neuinfektionen hinzu, 362 mehr als Samstag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einer Woche bei 2150,5.