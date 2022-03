FFP2-Maske FOTO: Frank Rumpenhorst Politik Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt über 900 Von dpa | 01.03.2022, 21:20 Uhr | Update vor 53 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt erstmals seit rund dreieinhalb Wochen wieder über der Schwelle 900. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Dienstag bei 912,4, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Datenstand: 18.43 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 876,9 betragen, am Dienstag vergangener Woche 804,3.