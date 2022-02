Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Politik Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 883,2 Von dpa | 25.02.2022, 20:12 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 883,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Datenstand: 18.45 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 877,3 betragen, am Freitag vergangener Woche 768,2.