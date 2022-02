Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet FOTO: Robert Michael Politik Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 849,2 Von dpa | 23.02.2022, 20:10 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Das Land hat nicht mehr den bundesweit niedrigsten Wert. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch bei 849,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel (Stand: 18.44) hervorgeht. Am Vortag war der Wert erstmals nach fast zwei Wochen wieder über 800 geklettert - auf 804,3. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Inzidenz 749,7 betragen.