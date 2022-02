Corona-Schnelltest FOTO: Robert Michael Politik Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 853,8 Von dpa | 26.02.2022, 20:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder etwas gesunken. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Samstag bei 853,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Datenstand: 19.20 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 883,2 betragen, am Samstag vergangener Woche 767,4.