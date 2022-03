Corona-Tests FOTO: Jens Büttner Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz in MV weiter gesunken: 28 Tote gemeldet Von dpa | 28.03.2022, 18:42 Uhr | Update vor 26 Min.

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag weiter gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 2280,5 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - nach 2366,5 am Vortag und 2459,6 vor einer Woche. Der bisherige Höchstwert war am 19. März mit einer Inzidenz von 2490 erreicht worden.