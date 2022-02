Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Politik Sieben-Tage-Inzidenz in MV leicht gefallen Von dpa | 25.02.2022, 18:38 Uhr | Update vor 2 Std.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 3136 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach mehreren Tagen des Anstiegs wieder um 38,3 Punkte auf 1446,8, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Am Freitag vor einer Woche waren 4354 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1418,6 gemeldet worden. Das RKI gab den bundesweiten Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1259,5 an.