Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter zurückgegangen, bleibt aber eine der höchsten im Vergleich der Bundesländer. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag für den Nordosten 2119 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Vortag waren noch 2280,5 gemeldet worden und vor einer Woche 2371,2. In der aktuellen Berechnung fehlen allerdings die Daten aus dem Landkreis Rostock, die wegen technischer Probleme nicht hätten übermittelt werden können, hieß es.