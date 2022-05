ARCHIV - Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen RKI-Werte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infekionen deutlich gesunken Von dpa | 20.05.2022, 20:29 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken und betrug am Freitag 261,7. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch um 18 höher gelegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete.