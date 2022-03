Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Mecklenburg-vorpommern Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen auf Höchststand Von dpa | 03.03.2022, 19:20 Uhr | Update vor 26 Min.

Entgegen dem Bundestrend steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern tendenziell weiter an. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Donnerstag 5163 nachgewiesene Ansteckungen, das waren etwa 800 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche.