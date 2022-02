Sexualisierte Gewalt in Kirchen FOTO: Maurizio Gambarini Politik Sexualisierte Gewalt in Kirche: Betroffene begleiten Studie Von dpa | 25.02.2022, 15:22 Uhr | Update vor 14 Min.

Betroffene sollen eine Studie zu sexualisierter Gewalt im katholischen Bistum Osnabrück begleiten. In einer neuen Steuerungsgruppe sind auch drei Menschen vertreten, die selber sexualisierte Gewalt in der Kirche erfahren haben, teilte die Universität Osnabrück am Freitag mit. Mit der Arbeit an der wissenschaftlichen Studie hat die Universität im vergangenen September begonnen. Untersucht werden soll sexualisierte Gewalt im Bistum Osnabrück von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart.