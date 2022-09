Stephan Ackermann, Bischof von Trier, übergibt sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz an Helmut Dieser. Foto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Deutsche Bischofskonferenz in Fulda Sexualisierte Gewalt: Die Apathie der katholischen Kirche ist kaum zu ertragen Meinung – Svana Kühn | 29.09.2022, 17:13 Uhr

Nach zwölf Jahren scheidet Stephan Ackermann als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz aus seinem Amt. Zwölf Jahre, in denen viel geredet, aber wenig gehandelt wurde. Was von Ackermann bleibt und was sich dringend ändern muss.