ARCHIV - Andreas Dressel (SPD), Senator für Finanzen in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Unternehmen Senat will mehr Frauen in Führungspositionen: Maßnahmepaket Von dpa | 13.05.2022, 01:52 Uhr

Hamburgs rot-grüner Senat will Führungs- und Vorstandsposten in den öffentlichen Unternehmen der Stadt vermehrt mit Frauen besetzen. Langfristiges Ziel sei eine paritätische Besetzung mit Frauen und Männern, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. Um das zu ermöglichen, habe der Senat ein Maßnahmepaket mit 16 Punkten beschlossen.