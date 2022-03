FFP2-Maske FOTO: Sebastian Kahnert Corona Senat will Maskenpflicht beibehalten: Inzidenz sinkt leicht Von dpa | 22.03.2022, 16:55 Uhr | Update vor 49 Min.

Hamburgs rot-grüner Senat will die Hansestadt zum Corona-Hotspot erklären und so die Maskenpflicht in Innenräumen fortsetzen. Dazu braucht Bürgermeister Tschentscher jedoch die Zustimmung der Bürgerschaft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil leicht gesunken.