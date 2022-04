«Köpi» FOTO: Paul Zinken Linksautonome in Berlin Sechs Monate nach „Köpi“-Räumung: Die Aktivisten sind zurück Von dpa | 16.04.2022, 00:27 Uhr | Update vor 1 Std.

„Wir lassen uns nicht vertreiben“: Die Köpi-Aktivisten an der Köpenicker Straße in Berlin wollen das Areal zurückerobern. Die Polizei rückte an.