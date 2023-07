Schwimmende Grenze in Texas Foto: Eric Gay/AP up-down up-down Migration Schwimmende Barriere an Grenze: US-Regierung verklagt Texas Von dpa | 25.07.2023, 01:33 Uhr

Auf der Flucht vor Krisen in ihren Heimatländern zieht es viele Menschen aus Lateinamerika in die USA. Mit Bojen will der Gouverneur von Texas verhindern, dass sie über den Rio Grande ins Land gelangen.