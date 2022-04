Manuela Schwesig (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer Ministerpräsidentin Schwesig zu Corona: Können mit gutem Gefühl in Sommer gehen Von dpa | 25.04.2022, 12:01 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Corona-Pandemie auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter abflaut und der gewohnte Alltag weitgehend zurückkehrt. Es bestehe inzwischen keine akute Gefahr mehr, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. „Wir haben Corona noch nicht besiegt. Wir haben das Virus zurückgedrängt. Und wir können mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen“, sagte Schwesig am Montag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.