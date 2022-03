Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Landesregierung Schwesig nach sechs Wochen Krankheit in Staatskanzlei zurück Von dpa | 30.03.2022, 10:16 Uhr | Update vor 44 Min.

Sechs Wochen nach einer Krebsnachsorge-Operation hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch die Regierungsgeschäfte wieder aufgenommen. „Ich freue mich sehr, nach meiner Genesungsphase wieder an Bord zu sein. Mir geht es gut“, schrieb die 47-Jährige am Morgen auf Facebook. „Ich brauchte diese Zeit, um mich zu erholen. Ich bin froh, dass ich wieder die volle Kraft habe um für unser Land und alle Bürger*innen zu arbeiten.“