Ukraine-Krieg Schwesig: Grundlage für Stiftung Klimaschutz MV entfallen Von dpa | 23.04.2022, 21:02 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist weiter davon überzeugt, dass die Auflösung der umstrittenen Klimastiftung MV mit Hilfe des Landtags gelingen wird. Die Stiftung sei im Landtag mit Stimmen von SPD, CDU und Linken beschlossen worden, sagte Schwesig am Samstagabend am Rande einer Gala in Stralsund. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei die Grundlage der Stiftung entfallen. Deshalb habe der Landtag beschlossen, die Stiftung aufzulösen. Dazu habe die Landesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben, dieses müsse nun ausgewertet werden.