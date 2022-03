Demonstration FOTO: Jörg Carstensen Politik Schulfrei für die Demo Von dpa | 02.03.2022, 17:24 Uhr | Update vor 37 Min.

Der Krieg in der Ukraine bewegt Menschen überall auf der Welt. Viele nehmen an Demonstrationen für Frieden teil. Sie wollen zeigen, dass sie auf der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Auch die Organisation Fridays For Future will am Donnerstag weltweit gegen den Krieg auf die Straße gehen.