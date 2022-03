Ukraine-Konflikt - Demonstration FOTO: Tobias Hase Ukraine-Krieg Schulen sollen Teilnahme an Antikriegsdemos ermöglichen Von dpa | 04.03.2022, 12:33 Uhr | Update vor 28 Min.

Schulen in Niedersachsen sollen es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, an Antikriegsdemonstrationen während der Schulzeit teilzunehmen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) richtete am Freitag die Bitte an Schulen, dies zu genehmigen. Wenn für die Schulen die Teilnahme nachvollziehbar und glaubhaft erscheint, könne auf unentschuldigtes Fehlen verzichtet werden.