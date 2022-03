Schule FOTO: Christoph Schmidt Politik Schulen im Norden: Vorbereitung auf ukrainische Flüchtlinge Von dpa | 03.03.2022, 16:42 Uhr | Update vor 22 Min.

Schleswig-Holstein will Flüchtlingskinder aus der Ukraine möglichst nahtlos in das hiesige Schulsystem integrieren. Dies erklärte Kultusministerin Karin Prien (CDU) nach Angaben ihres Hauses am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Die Zentren für Deutsch als Zweitsprache seien auf zusätzliche Kinder aus der Ukraine vorbereitet. „Wir werden an den Schulen alles Nötige unternehmen, um Familien aus der Ukraine Halt zu geben“, sagte Prien.