Das Verwaltungsgericht Hamburg hat dem Eilantrag einer geimpften Gymnasiastin und eines geimpften Grundschülers gegen die Masken- und Corona-Testpflicht an Schulen stattgegeben. Sie seien Eingriffe in das Recht der Antragsteller auf schulische Bildung und bedürften daher einer Grundlage in einer Rechtsvorschrift, erklärte das Gericht am Mittwoch. Die Eindämmungsverordnung enthalte für die Masken- und Testpflichten in Schulen jedoch keine Vollregelung. Vielmehr stelle der Verordnungsgeber eine Regelung in das Ermessen der Schulbehörde. Dies sei nicht gerechtfertigt. Gegen die Entscheidung kann den Angaben zufolge Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erhoben werden.