Die Schulämter und das Bildungsministerium in Schwerin bereiten sich auf ukrainische Flüchtlingsfamilien mit Kindern im Schulalter vor. Alle Kinder und Jugendlichen, die beschult werden müssen, würden den 94 Schulen zugeordnet, an denen es eine intensive Förderung von Deutsch als Zweitsprache gebe, teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Beförderung zu diesen Schulen werde sichergestellt.