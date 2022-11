Einschusslöcher bei Synagoge Foto: Markus Gayk/dpa up-down up-down Kriminalität Schüsse auf Rabbinerhaus bei Synagoge - Reul: „Anschlag“ Von dpa | 18.11.2022, 14:06 Uhr

„Polizeieinsatz an der Alten Synagoge in Essen“, „Einschusslöcher“ - eine Polizeimitteilung weckt Erinnerungen an Schreckliches. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Polizei hat aber Videoaufzeichnungen.