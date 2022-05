ARCHIV - Altkanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Kontakte zur russischen Führung und Posten bei russischen Staatsunternehmen in der Kritik. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld Ex-Bundeskanzler Schröder verzichtet auf Nominierung für Gazprom-Aufsichtsrat Von dpa | 24.05.2022, 20:09 Uhr | Update vor 9 Min.

Der staatliche russische Energiekonzern Gazprom wollte Gerhard Schröder in den Aufsichtsrat holen. Doch der angesichts des Kriegs in der Ukraine stark in der Kritik stehende Altkanzler verzichtet.