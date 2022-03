Gerhard Schröder und Soyeon Schröder-Kim FOTO: Kay Nietfeld Ukraine-Krieg Schröder-Kim verteidigt Ehemann und Ex-Kanzler gegen Kritik Von dpa | 05.03.2022, 17:12 Uhr | Update vor 58 Min.

Die Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) hat sich auf Instagram zur Kritik an ihrem Mann im Ukraine-Konflikt geäußert. Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb Soyeon Schröder-Kim am Samstag auf Instagram. „Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.“