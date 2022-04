Als die USA Terroristen in Käfige sperrten, gingen Bilder des Schreckens um die Welt. Noch immer geschehen auf Guantánamo Bay Dinge, die hinter verschlossenen Türen bleiben sollen. Doch während noch immer Männer in Ketten liegen, ist der Schrecken längst Routine gewichen.

„Seltsamer Ort“: Düstere Tage in Guantánamo Bay

US-Unteroffizier Cody Stagner steht am 22.08.2013 auf dem Gelände des geschlossenen Gefangenenlagers «Camp X-Ray» auf Guantánamo Bay auf Kuba. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Unteroffizier Wood legt die rechte Hand an die Schläfe. Für den morgendlichen Weckruf hat sie sich zur Flagge gedreht, die müde an einem Fahnenmast hängt. In Militärkappe und Camouflage-Uniform sieht Wood aus wie ein Kind. Blechern rasselt die Fanfare aus den Lautsprechern, trocken scheppert die Hymne.

Geduldig lauschen die Besucher aus Washington dem Trompetenspiel. Wie aus der Zeit gefallen, stehen sie in gebügelten Hemden neben den Schlafzelten von „Camp Justice“ – dem „Lager der Gerechtigkeit“ in Guantánamo Bay. Erst als die Hymne der USA verklungen ist, rührt sich die Gruppe. Kiesel knirscht unter ihren glänzenden Schuhen. Es sind merkwürdige Bilder, die sich dieser Tage in der berüchtigten Militärbasis am südlichen Zipfel Kubas bieten. Anzugträger plaudern mit Soldaten, während wenige Meter weiter einer der gefährlichsten Terrorscheichs über den Stützpunkt gefahren wird. Ein Jamaikaner verkauft Hotdogs, Kaffee und kalte Getränke. „Cool, man“, ruft er, als ein Bekannter aus einem Jeep herüberwinkt. 183 Mal wurde Chalid Scheich Mohammed gefoltert, indem man ihm einen nassen Lappen aufdrückte, ihn literweise mit Wasser überschüttete und so fast zum Ertrinken brachte. Irgendwann muss er durchschaut haben, dass die CIA-Agenten beim sogenannten „Waterboarding“ nach 40 Sekunden von ihrem Opfer ablassen müssen. Während einer der Wasserfoltern soll er nämlich begonnen haben, mit seinen Fingern die Sekunden abzuzählen – zum Hohn seiner Peiniger. Die Episode aus einem geheimen CIA-Gefängnis liegt Jahre zurück, doch bis heute schürt sie grausamen Verdacht darüber, was sich hinter den Pforten des streng geheimen „Camp 7“ abspielen könnte. Die 14 gefährlichsten der 166 Guantánamo-Häftlinge sitzen hier ein, isoliert vom ganzen Rest. „High Value Detainees“ wurden sie getauft, „hochrangige Gefangene.“ Nicht weniger als einen Bruch der Genfer Konventionen nennt Joseph Connell das, was er hinter den Mauern von Lager 7 gesehen hat. Nach langem juristischen Tauziehen konnte der Strafverteidiger dort seinen Mandanten treffen – den Mann, der einer Figur im Polit-Thriller „Zero Dark Thirty“ als Vorlage diente. Im Film kämpft er gegen den auferzwungenen Schlafentzug, ihm wird ein Halsband angelegt, dann muss er auf allen vieren herumkriechen wie ein Hund.

„Die Bedingungen in Camp 7 sind sicher und human“, sagt Robert Durand. Er ist Sprecher der vereinigten Guantánamo-Streitkräfte. Dann fügt er hinzu: „Wir kommentieren die Abläufe in Camp 7 nicht.“ Auch Anwalt Connell darf keine Details nennen, weil Sicherheitsinteressen der USA auf dem Spiel stehen, wie so oft in der Bay. Vor Reportern schüttelt Connell den Kopf, Diktiergeräte zeichnen die Stille mit. Selbst die genaue Lage von „Camp 7“ in der 11 000 Hektar großen Militärbasis ist immer noch ein Geheimnis. Connell wurde in einem fensterlosen Bus zu seinem Mandanten gefahren, damit er sich den Weg nicht merken kann. „Nicht einmal ich weiß, wo es liegt“, sagt Sprecher Durand voller Ernst. Unweit des Interviews liegen die Pressemappen der Journalisten. Unter dem Wappen der Streitkräfte steht ihr Leitsatz geschrieben: „Sicher, human, legal, transparent“. „Faire und transparente Verfahren“ verspricht auch das Militärgericht, das umgeben von Stacheldraht neben der Zeltstadt steht. Hier soll der historische Richterspruch fallen, das Urteil gegen die mutmaßlichen Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001. Wie in ein Aquarium blickt man durch Glasscheiben in den fensterlosen, schalldichten Raum. Per Knopfdruck kann ein Zensor die Tonübertragung kappen, falls CIA-Praktiken zur Sprache kommen. Genau 40 Sekunden Zeitverzögerung bleiben ihm dafür – 40 Sekunden, die der gefolterte Mohammed mit seinen Fingern abzählte. Im Gerichtssaal knien die Angeklagten und beten. Zwischen Tischen und Bürostühlen haben sie ihre kleinen Teppiche ausgelegt, fein geknüpft in Schwarz, Gold und Grün, der Farbe des Islam. Wieder und wieder murmeln sie den Gipsbauplatten die heiligen Verse entgegen und folgen dabei der üblichen Choreografie: Beugen, Aufrichten, Kniefall. Die heilige Pflicht nimmt neben Soldaten ihren Lauf, deren Oberarme die Flagge der Vereinigten Staaten ziert. Die Hungerstreik-Zahlen kommen per E-Mail, kurz bevor das Gericht die Mittagspause beginnt. 44 Häftlinge verweigern derzeit die Nahrungsaufnahme, 35 von ihnen werden gegen ihren Willen ernährt. Ärzte und Wärter arbeiten zusammen, um den Männern einen Schlauch durch die Nase in die Speiseröhre zu schieben. Über die Sonden werden flüssige Nährstoffe in den Magen gepumpt. „Andere trinken einfach direkt vom Behälter“, sagte Oberstleutnant Todd Breasseale. Wer sich weigert, wird von Spezialtrupps aus den Zellen geholt und notfalls mit Gewalt an den Stuhl gebracht. Hungerstreiks, Genitaluntersuchungen und Insassen, die Wärter mit Kot bewerfen – für Reporter sind solche Meldungen längst zum Alltag geworden. Unter rostigen Stahlträgern eines Hangars haben sie einen Arbeitsraum bezogen, aus dem Kameraleute ihre Zweiminüter durch das Netzwerkkabel pressen. In der Küche bereiten sie Salate sowie Snacks und freuen sich, wenn der Oberstleutnant eine Runde Eis spendiert. Ihre Visitenkarten haben sie auf Schreibtische geklebt. Sie wissen, dass es nicht ihr letzter Besuch in „Gitmo“ sein wird. Journalisten, die „Guantánamo“ noch richtig in Wallung versetzt, sucht man vergeblich.