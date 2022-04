Wer über 18 Jahre alt ist, darf wählen gehen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Martin Schutt Politik Schon mit 14 Jahren wählen dürfen Von dpa | 28.04.2022, 16:45 Uhr

Wer bei Wahlen in Deutschland mit entscheiden will, muss fast immer mindestens 18 Jahre alt sein. Nur in vier Bundesländern dürfen auch schon 16- und 17-Jährige wählen. Doch manche Leute, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen, wollen das ändern.