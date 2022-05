Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (2.v.l), Bundeskanzler Olaf Scholz und Michael Behrendt (r), Präsident des Übersee-Clubs. Foto: Ulrich Perrey/dpa FOTO: Ulrich Perrey TV-Rede geplant Scholz warnt vor internationaler Regellosigkeit Von dpa | 06.05.2022, 15:39 Uhr

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monate will sich der Bundeskanzler in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Erneut soll es um den Ukraine-Krieg gehen.