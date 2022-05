Bundeskanzler Olaf Scholz gibt im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Regierungserklärung Scholz verspricht Bürgern: „Lassen niemanden allein“ Von dpa | 19.05.2022, 09:55 Uhr | Update am 19.05.2022

Knapp drei Monate ist es her, dass Kanzler Scholz kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Bundestag die Zeitenwende ausgerufen hat. Jetzt gibt er wieder eine Regierungserklärung ab, in der er seinen Kurs bekräftigt und den Menschen in Deutschland ein Versprechen macht.