Jerusalem Scholz und Bennett vereinbaren neuen strategischen Dialog Von dpa | 02.03.2022, 15:37 Uhr

Scholz' erster Besuch als Kanzler in Israel war vom Krieg in der Ukraine überschattet. Die angekündigte Aufstockung des deutschen Militärbudgets ist ein sensibles Thema in Jerusalem. Aber beide Seiten betonen vor allem die guten Beziehungen.