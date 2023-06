Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Mittwoch zu Gast in der ARD-Sendung von Sandra Maischberger. Archivfoto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Bundeskanzler bei „maischberger“ Scholz räumt ein: BND wurde vom Aufstand in Russland überrascht und | 28.06.2023, 21:31 Uhr Von afp dpa | 28.06.2023, 21:31 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Mittwoch zu Gast in der ARD-Sendung „maischberger“. Dort äußert er sich zum Wagner-Aufstand, zu den Streitereien in der Ampel sowie zum Mindestlohn. Auch verrät er, ob er die 3000 Euro Inflationsausgleich annimmt oder nicht.