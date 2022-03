Olaf Scholz in Israel FOTO: Michael Kappeler Antrittsbesuch Scholz in Israel: Besuch im Schatten des Ukraine-Kriegs Von dpa | 02.03.2022, 04:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Sein Antrittsbesuch in Israel war Kanzler Scholz so wichtig, dass er trotz des Ukraine-Kriegs nicht darauf verzichten wollte. Das Thema, das die Welt in Atem hält, dürfte den Besuch mit bestimmen.